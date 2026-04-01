Silvia kocht: Unterwegs im österlichen InnviertelJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 01.04.2026: Silvia kocht: Unterwegs im österlichen Innviertel
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Silvias Reise beginnt im Stift Reichersberg, wo sie Kloster und Bibliothek besichtigt. In Kirchdorf am Inn besucht sie einen Bauernhof mit eigener Fleischverarbeitung und verkostet Spezialitäten. Anschließend kocht sie mit Viktoria Stranzinger regionale Gerichte, ganz nach dem Motto, den Beruf mit Leidenschaft zu leben. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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