Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs im österlichen Innviertel

ORF2Folge vom 01.04.2026
Silvia kocht: Unterwegs im österlichen Innviertel

Silvia kocht: Unterwegs im österlichen InnviertelJetzt kostenlos streamen

Silvia kocht

Folge vom 01.04.2026: Silvia kocht: Unterwegs im österlichen Innviertel

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Silvias Reise beginnt im Stift Reichersberg, wo sie Kloster und Bibliothek besichtigt. In Kirchdorf am Inn besucht sie einen Bauernhof mit eigener Fleischverarbeitung und verkostet Spezialitäten. Anschließend kocht sie mit Viktoria Stranzinger regionale Gerichte, ganz nach dem Motto, den Beruf mit Leidenschaft zu leben. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

Alle verfügbaren Folgen