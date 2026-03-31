Silvia kocht
Folge vom 31.03.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 31.03.2026
Nachhaltigkeit seiner Produkte bedacht und kocht sowohl regional als auch saisonal. Das Ehepaar Simone und Christian Göttfried versucht mit seinen Speisen ihre Lehr- und Wanderjahre durch die kulinarischen Hochburgen Europas zu reflektieren. Einige davon sind: das Restaurant Jörg Müller auf Sylt, das Restaurant Tantris in München, das Restaurant Heinz Winkler in Aschau, aber auch Mörwalds Schloss Grafenegg. Die Gerichte diesmal: - Zitronentarte - Forelle in brauner Butter mit Sprossensalat und Wildkräuter Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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