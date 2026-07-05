Silvia kocht
Folge vom 05.07.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 05.07.2026
Diese Woche ist Hannes Müller vom Weissensee in Kärnten zu Gast bei Silvia kocht. Die Forelle heißt das Restaurant und Hotel von Hannes Müller am Weissensee in Kärnten. Gemeinsam mit seiner Familie, seiner Frau Monika, seinen Eltern und Großeltern legt 4-Hauben-Koch Hannes Müller Wert auf saisonale und regionale Produkte. Folgende Gerichte werden zubereitet: Confiertes Eigelb mit Kohlrabi und Brot und Pulled Pork im Sauerteig-Wrap mit Senf und fermentiertem Rotkraut. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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