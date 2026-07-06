Silvia kocht
Folge vom 06.07.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 06.07.2026
Frisch & gesund, aus der Region, naturbelassen & wertvoll und vieles aus dem eigenen Garten. Gekocht, gebraten und zubereitet nach internationalen und heimischen Ideen und zu eigenen Kreationen vollendet", so lautet das Motto von Haubenkoch Hannes Müller vom Weissensee. Die Gerichte: -Bauerntopfen mit Joghurt und Marillenröster -Saltimbocca vom Saibling mit Selleriegemüse und Verjus Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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