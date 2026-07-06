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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 06.07.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 06.07.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 06.07.2026

Frisch & gesund, aus der Region, naturbelassen & wertvoll und vieles aus dem eigenen Garten. Gekocht, gebraten und zubereitet nach internationalen und heimischen Ideen und zu eigenen Kreationen vollendet", so lautet das Motto von Haubenkoch Hannes Müller vom Weissensee. Die Gerichte: -Bauerntopfen mit Joghurt und Marillenröster -Saltimbocca vom Saibling mit Selleriegemüse und Verjus Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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