Silvia kocht: Unterwegs im Norden KärntensJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 09.07.2026: Silvia kocht: Unterwegs im Norden Kärntens
25 Min.Folge vom 09.07.2026
Dieses Mal geht es für Silvia ins südlichste Bundesland Österreichs. In Kärnten trifft sie Robert Zechner. Er ist Experte, wenn es um die Kölnbreinsperre geht. Dort, in luftiger Höhe am imposanten Airwalk, zeigt er Silvia die Staumauer und erklärt, warum diese so wichtig ist für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom. Die Gerichte: -Sock und Pock -Buchweizen-Risotto mit Goldforelle im Bierbackteig Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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