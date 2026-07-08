Silvia kocht
Folge vom 08.07.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 08.07.2026
Gemeinsam mit seiner Familie, seiner Frau Monika, seinen Eltern und Großeltern legt Hannes Müller Wert auf saisonale und regionale Produkte in seinem Restaurant und Hotel „Die Forelle“ am Weissensee in Kärnten. Die Gerichte: -Joghurtdalken mit Heidelbeeren und Hafercrumble -Gekochter Rindsbauch mit Krenespuma und Wurzelgemüse Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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