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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 13.07.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 13.07.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 13.07.2026

Haubenkoch Lukas Kienbauer aus Oberösterreich präsentierte bei Silvia süße und pikante Kreationen aus seiner regionalen Küche. In seinen drei Restaurants in Schärding setzt er auf saisonale Zutaten, ausgewählte Produkte aus der Umgebung und eine Küche, die sich an der Natur orientiert. Gerichte: – Einkorn mit Pilzen und Sauwaldtrüffel – Erdbeere, Eierlikör und Hollerblüten Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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