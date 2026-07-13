Silvia kocht
Folge vom 13.07.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 13.07.2026
Haubenkoch Lukas Kienbauer aus Oberösterreich präsentierte bei Silvia süße und pikante Kreationen aus seiner regionalen Küche. In seinen drei Restaurants in Schärding setzt er auf saisonale Zutaten, ausgewählte Produkte aus der Umgebung und eine Küche, die sich an der Natur orientiert. Gerichte: – Einkorn mit Pilzen und Sauwaldtrüffel – Erdbeere, Eierlikör und Hollerblüten Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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