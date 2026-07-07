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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 07.07.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 07.07.2026: Silvia kocht

24 Min.Folge vom 07.07.2026

Kärntner Köstlichkeiten zubereitet von 4-Hauben-Koch Hannes Müller. Vier Sterne und vier Hauben krönen Hannes Müllers Leistung. In dieser Ausgabe erfährt Silvia mehr über Kärntner Strankalan und etwas Süßes steht auch am Speiseplan. Die Gerichte: -Entrecôte Strindberg mit Rucola-Strankalan-Salat -Pfirsichtorte Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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