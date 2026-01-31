Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 1vom 31.01.2026
14 Min.Folge vom 31.01.2026

Wenn Ruderausdauer auf Wakeboard‑Akrobatik trifft: Fabian Gillhofer (u. a. im Österreich‑Achter bei der WM im Einsatz) und Leo Stieber (Wakeboard‑Staatsmeister 2025) sprechen über Technik, Mut und Flow – und probieren die Disziplin des jeweils anderen aus.

