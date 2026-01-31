Zwei Welten, ein Ziel: Gillhofer & Stieber im TalkJetzt kostenlos streamen
Sport/Pod-/Videocast
Folge 1: Zwei Welten, ein Ziel: Gillhofer & Stieber im Talk
14 Min.Folge vom 31.01.2026
Wenn Ruderausdauer auf Wakeboard‑Akrobatik trifft: Fabian Gillhofer (u. a. im Österreich‑Achter bei der WM im Einsatz) und Leo Stieber (Wakeboard‑Staatsmeister 2025) sprechen über Technik, Mut und Flow – und probieren die Disziplin des jeweils anderen aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sport/Pod-/Videocast
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BMLV