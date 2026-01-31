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Fünfkampf & Fokus: Gustav Gustenau ehrlich

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 6vom 31.01.2026
Fünfkampf & Fokus: Gustav Gustenau ehrlich

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Folge 6: Fünfkampf & Fokus: Gustav Gustenau ehrlich

24 Min.Folge vom 31.01.2026

Tokio‑Olympiateilnehmer Gustav Gustenau erzählt von Top‑16 in Japan, verpasster Paris‑Quali und seinem sportlichen Schlusskapitel 2025 – und warum der Moderne Fünfkampf für ihn die komplexeste mentale Aufgabe blieb.

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