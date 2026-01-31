Fünfkampf & Fokus: Gustav Gustenau ehrlichJetzt kostenlos streamen
Sport/Pod-/Videocast
Folge 6: Fünfkampf & Fokus: Gustav Gustenau ehrlich
24 Min.Folge vom 31.01.2026
Tokio‑Olympiateilnehmer Gustav Gustenau erzählt von Top‑16 in Japan, verpasster Paris‑Quali und seinem sportlichen Schlusskapitel 2025 – und warum der Moderne Fünfkampf für ihn die komplexeste mentale Aufgabe blieb.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sport/Pod-/Videocast
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV