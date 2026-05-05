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SportRapport Gamechanger - Nordische Kombination vs Fallschirmsprung

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 13vom 05.05.2026
SportRapport Gamechanger - Nordische Kombination vs Fallschirmsprung

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Folge 13: SportRapport Gamechanger - Nordische Kombination vs Fallschirmsprung

17 Min.Folge vom 05.05.2026

In der dritten Folge des Video-Podcasts SportRapport - Gamechanger treffen erneut zwei außergewöhnliche AthletInnen aufeinander, die ihr Talent und ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen: Stefan Rettenegger, der Nordische Kombinierer, und Sophie Grill, die Fallschirmspringerin. Die Beiden bewegen sich sportlich im selben Element, doch könnten die Sportarten unterschiedlicher nicht sein.

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