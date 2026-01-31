Ruder-Sensation: Schöberl über seinen DurchbruchJetzt kostenlos streamen
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Folge 9: Ruder-Sensation: Schöberl über seinen Durchbruch
26 Min.Folge vom 31.01.2026
Julian Schöberl über seinen WM‑Silbercoup 2025 im Leichtgewichts‑Einer – vom Semifinal‑Bestzeitritt bis zum packenden Endspurt gegen Felipe Kluver. Ein Gespräch über Renntaktik, Hitze‑Management und das Zurückholen einer österreichischen WM‑Medaille nach 40 Jahren.
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Produktion:AT, 2022
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0
Copyrights:© Season 1: BMLV