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Ruder-Sensation: Schöberl über seinen Durchbruch

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 9vom 31.01.2026
Ruder-Sensation: Schöberl über seinen Durchbruch

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Folge 9: Ruder-Sensation: Schöberl über seinen Durchbruch

26 Min.Folge vom 31.01.2026

Julian Schöberl über seinen WM‑Silbercoup 2025 im Leichtgewichts‑Einer – vom Semifinal‑Bestzeitritt bis zum packenden Endspurt gegen Felipe Kluver. Ein Gespräch über Renntaktik, Hitze‑Management und das Zurückholen einer österreichischen WM‑Medaille nach 40 Jahren.

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