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SportRapport Gamechanger - Rudern vs Wakeboarden

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 12vom 05.05.2026
SportRapport Gamechanger - Rudern vs Wakeboarden

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Folge 12: SportRapport Gamechanger - Rudern vs Wakeboarden

15 Min.Folge vom 05.05.2026

In der zweiten Folge des Video-Podcasts SportRapport – Gamechanger treffen zwei Heeressportler aufeinander, die auf dem Wasser zu Hause sind, jedoch auf ganz unterschiedliche Weise: Fabian Gillhofer, der Ruderer, und Leonhard Stieber, der Wakeboarder. Kraft trifft auf Technik, Ausdauer auf Akrobatik – zwei Wassersportarten, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten.

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