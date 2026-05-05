SportRapport Gamechanger - Rudern vs WakeboardenJetzt kostenlos streamen
Sport/Pod-/Videocast
Folge 12: SportRapport Gamechanger - Rudern vs Wakeboarden
15 Min.Folge vom 05.05.2026
In der zweiten Folge des Video-Podcasts SportRapport – Gamechanger treffen zwei Heeressportler aufeinander, die auf dem Wasser zu Hause sind, jedoch auf ganz unterschiedliche Weise: Fabian Gillhofer, der Ruderer, und Leonhard Stieber, der Wakeboarder. Kraft trifft auf Technik, Ausdauer auf Akrobatik – zwei Wassersportarten, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten.
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Genre:Sport, Talk
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV