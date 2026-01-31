WM-Silber & Mindset: Markus Weber im GesprächJetzt kostenlos streamen
Sport/Pod-/Videocast
Folge 3: WM-Silber & Mindset: Markus Weber im Gespräch
24 Min.Folge vom 31.01.2026
Markus Weber erklärt, wie man fünf völlig unterschiedliche Disziplinen im Militärischen Fünfkampf unter einen Hut bringt – und warum die Hindernisbahnstaffel‑Silbermedaille ein Team‑Meilenstein war. Praxisnah, strukturiert, direkt aus dem Trainingsalltag.
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BMLV