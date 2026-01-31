Zum Inhalt springenBarrierefrei
Treffsicher: Schießsport-Ass Alexander Schmirl

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 8vom 31.01.2026
17 Min.Folge vom 31.01.2026

Zwischen EM‑Silber (Team LG 10 m & Einzel‑Bronze 2023), European Games‑Bronze und WM‑Gold 2025 (50 m KK liegend) spricht Schmirl über Technik‑Feinschliff, mentale Routinen und Comebacks. Ein Präzisions‑Masterclass aus erster Hand.

