Treffsicher: Schießsport-Ass Alexander SchmirlJetzt kostenlos streamen
Sport/Pod-/Videocast
Folge 8: Treffsicher: Schießsport-Ass Alexander Schmirl
17 Min.Folge vom 31.01.2026
Zwischen EM‑Silber (Team LG 10 m & Einzel‑Bronze 2023), European Games‑Bronze und WM‑Gold 2025 (50 m KK liegend) spricht Schmirl über Technik‑Feinschliff, mentale Routinen und Comebacks. Ein Präzisions‑Masterclass aus erster Hand.
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BMLV