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Olympia-Traum: Ana Lehaci ganz persönlich

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 4vom 31.01.2026
Olympia-Traum: Ana Lehaci ganz persönlich

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Folge 4: Olympia-Traum: Ana Lehaci ganz persönlich

26 Min.Folge vom 31.01.2026

Zugsführerin Ana Roxana Lehaci (Olympiateilnahmen 2016 & 2021) spricht über Technik, Material und Mindset im Sprint‑Kanu – und was K2‑Harmonie wirklich bedeutet. Ein ehrlicher Blick auf Karriere‑Etappen zwischen EM/WM‑Finals und Quali‑Druck.

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