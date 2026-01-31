Olympia-Traum: Ana Lehaci ganz persönlichJetzt kostenlos streamen
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Folge 4: Olympia-Traum: Ana Lehaci ganz persönlich
26 Min.Folge vom 31.01.2026
Zugsführerin Ana Roxana Lehaci (Olympiateilnahmen 2016 & 2021) spricht über Technik, Material und Mindset im Sprint‑Kanu – und was K2‑Harmonie wirklich bedeutet. Ein ehrlicher Blick auf Karriere‑Etappen zwischen EM/WM‑Finals und Quali‑Druck.
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Produktion:AT, 2022
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Copyrights:© Season 1: BMLV