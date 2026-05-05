SportRapport Gamechanger - Golf vs TennisJetzt kostenlos streamen
Sport/Pod-/Videocast
Folge 14: SportRapport Gamechanger - Golf vs Tennis
11 Min.Folge vom 05.05.2026
In der vierten Folge des Video-Podcasts SportRapport -Gamechanger treffen erneut zwei außergewöhnliche AthletInnen auf einander, die ihr Talent und ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen: Florian Schweighofer, der Golfer, und Alexander Wagner, der Tennisspieler. Die Beiden setzten sportlich auf Präzision, doch könnten die Sportarten unterschiedlicher nicht sein.
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Genre:Talk, Sport
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV