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SportRapport Gamechanger - Golf vs Tennis

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 14vom 05.05.2026
SportRapport Gamechanger - Golf vs Tennis

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Folge 14: SportRapport Gamechanger - Golf vs Tennis

11 Min.Folge vom 05.05.2026

In der vierten Folge des Video-Podcasts SportRapport -Gamechanger treffen erneut zwei außergewöhnliche AthletInnen auf einander, die ihr Talent und ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen: Florian Schweighofer, der Golfer, und Alexander Wagner, der Tennisspieler. Die Beiden setzten sportlich auf Präzision, doch könnten die Sportarten unterschiedlicher nicht sein.

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