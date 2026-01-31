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Mut & Moves: Lotfi & Siegl über ihren Weg nach oben

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 2vom 31.01.2026
Mut & Moves: Lotfi & Siegl über ihren Weg nach oben

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Folge 2: Mut & Moves: Lotfi & Siegl über ihren Weg nach oben

12 Min.Folge vom 31.01.2026

EM‑Gold vom 10‑m‑Synchron (Belgrad 2024) trifft auf Österreichs Breaking‑Szene: Dariush Lotfi und B‑Boy Ben Siegl (aka Sigma) zeigen, wie Präzision, Rhythmus und Explosivität zusammenpassen – vom Beckenrand bis ins Battle.

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