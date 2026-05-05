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SportRapport Gamechanger - Wasserspringen vs Breaking

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 11vom 05.05.2026
SportRapport Gamechanger - Wasserspringen vs Breaking

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Folge 11: SportRapport Gamechanger - Wasserspringen vs Breaking

12 Min.Folge vom 05.05.2026

In der ersten Folge des neuen Video-Podcasts SportRapport - Gamechanger treffen zwei außergewöhnliche Athleten aufeinander, die ihre Fähigkeiten und ihr Talent auf ganz neue Weise unter Beweis stellen: Korporal Dariush Lotfi, der Wasserspringer und Rekrut Ben Siegl, der Breaker.

Weitere Folgen in Staffel 1

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