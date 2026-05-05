SportRapport Gamechanger - Wasserspringen vs BreakingJetzt kostenlos streamen
Sport/Pod-/Videocast
Folge 11: SportRapport Gamechanger - Wasserspringen vs Breaking
12 Min.Folge vom 05.05.2026
In der ersten Folge des neuen Video-Podcasts SportRapport - Gamechanger treffen zwei außergewöhnliche Athleten aufeinander, die ihre Fähigkeiten und ihr Talent auf ganz neue Weise unter Beweis stellen: Korporal Dariush Lotfi, der Wasserspringer und Rekrut Ben Siegl, der Breaker.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sport/Pod-/Videocast
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV