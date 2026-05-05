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SportRapport Gamechanger - Bogenschießen vs Judo

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 15vom 05.05.2026
SportRapport Gamechanger - Bogenschießen vs Judo

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Folge 15: SportRapport Gamechanger - Bogenschießen vs Judo

17 Min.Folge vom 05.05.2026

In der fünften Folge des Video-Podcasts SportRapport – Gamechanger treffen zwei erfolgreiche Olympionikinnen aufeinander, die ihre sportlichen Grenzen neu ausloten: Bogenschützin Elisabeth Straka und Judoka Michaela Polleres.

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