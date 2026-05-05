SportRapport Gamechanger - Bogenschießen vs JudoJetzt kostenlos streamen
Sport/Pod-/Videocast
Folge 15: SportRapport Gamechanger - Bogenschießen vs Judo
17 Min.Folge vom 05.05.2026
In der fünften Folge des Video-Podcasts SportRapport – Gamechanger treffen zwei erfolgreiche Olympionikinnen aufeinander, die ihre sportlichen Grenzen neu ausloten: Bogenschützin Elisabeth Straka und Judoka Michaela Polleres.
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Genre:Talk, Sport
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV