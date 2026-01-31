Absprung ins Rampenlicht: Dariush Lotfi im TalkJetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Absprung ins Rampenlicht: Dariush Lotfi im Talk
25 Min.Folge vom 31.01.2026
Vom ersten Training in Graz bis EM‑Gold im 10‑m‑Synchron: Lotfi gibt Einblicke in Feinabstimmung, Sprungserien und die Zusammenarbeit im Duo – inklusive Blick auf PBs und Weltverbandsrankings.
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Produktion:AT, 2022
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0
Copyrights:© Season 1: BMLV