Weltmeisterin im Höhenflug: Sophie Grill im TalkJetzt kostenlos streamen
Sport/Pod-/Videocast
Folge 10: Weltmeisterin im Höhenflug: Sophie Grill im Talk
26 Min.Folge vom 31.01.2026
Sophie Grill verbindet Ski & Schirm – CISM Military World Winter Games‑Gold 2025 (Parachute‑Ski) und nationale Top‑Ergebnisse im Zielspringen zeigen: Timing, Technik und Mut gehören zusammen. Ein seltener Blick in eine außergewöhnliche Heeressport‑Disziplin.
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BMLV