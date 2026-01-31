Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 10vom 31.01.2026
26 Min.Folge vom 31.01.2026

Sophie Grill verbindet Ski & Schirm – CISM Military World Winter Games‑Gold 2025 (Parachute‑Ski) und nationale Top‑Ergebnisse im Zielspringen zeigen: Timing, Technik und Mut gehören zusammen. Ein seltener Blick in eine außergewöhnliche Heeressport‑Disziplin.

Österreichisches Bundesheer
