Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stefanie - Eine Frau startet durch

Kreuz am Straßenrand

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10
Kreuz am Straßenrand

Kreuz am StraßenrandJetzt kostenlos streamen

Stefanie - Eine Frau startet durch

Folge 10: Kreuz am Straßenrand

45 Min.Ab 12

Die 18-jährige Mado verursacht nach einem Discobesuch einen schweren Autounfall. Der Beifahrer, ihr Freund Nico, hat schwerste Verletzungen und wird im Koma liegend eingeliefert. Seine verzweifelte Mutter bittet Stefanie eindringlich, alles für ihren Jungen zu tun. Gegen den Rat des Neurochirurgen wagt Stefanie die schwierige Operation ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stefanie - Eine Frau startet durch
SAT.1 GOLD
Stefanie - Eine Frau startet durch

Stefanie - Eine Frau startet durch

Alle 1 Staffeln und Folgen