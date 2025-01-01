Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 6: Unversöhnlich
45 Min.Ab 12
Es ist ein schwerer Schicksalsschlag für Dr. Meier-Liszt: Sein Vater ist unheilbar krank und wird bald sterben, alle lebensverlängernden Maßnahmen sind ausgeschlossen. Eine unerträgliche Vorstellung für Meier-Liszt - er wendet sich von ihm ab. Stefanie versucht dennoch, ihn davon zu überzeugen, dass sein Vater ihn jetzt am dringendsten braucht ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH