SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 12
Folge 12: Schein und Sein

44 Min.Ab 12

Der Lkw-Fahrer Dirschek klagt über Herzschmerzen und macht sein Herztransplantat dafür verantwortlich. Stefanie nimmt ihren Patienten ernst, obwohl sie weiß, dass es sich eindeutig um psychosomatische Beschwerden handelt. Sie kommt auf eine ungewöhnliche Idee: Sie will an Dirschek eine Placebo-OP durchführen - doch dann kommt alles ganz anders ...

