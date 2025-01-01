Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stefanie - Eine Frau startet durch

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11
Folge 11: Liebe oder Leben

45 Min.Ab 12

Die berühmte Geigerin Lou Maibach ist dringend auf eine Spenderniere angewiesen. Ihre Schwester Karina käme als Spenderin in Frage, und nach anfänglichem Zögern kann Stefanie sie zu einer Operation überreden. Doch dann erfährt Karina, dass ihre Schwester seit langem eine Affäre mit ihrem Mann Florian hat ...

