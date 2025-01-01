Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 13: Väter und Söhne
44 Min.Ab 12
Meier-Liszts Ex-Frau Gundula und sein Sohn Arthur sind in Berlin auf Wohnungssuche. Georg, Gundulas neuer Lebensgefährte, hat dort einen Job gefunden und will, dass seine neue Familie in seiner Nähe ist - sehr zum Leidwesen von Meier-Liszt. Nach einem Essen mit ihrem Ex wird Gundula in die Luisenklinik eingeliefert - Stefanie diagnostiziert Diabetes und eine Schwangerschaft. Als es zu Komplikationen kommt, steht Stefanie vor einer schweren Entscheidung ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH