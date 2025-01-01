Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 17: Zeit zu leben
44 Min.Ab 12
Sven wird mit einer schweren Malaria Tropica eingeliefert - Stefanie muss ihm und seiner hochschwangeren Frau Susanna mitteilen, dass die Krankheit bereits das Endstadium erreicht hat. Susanna ist erschüttert, ihr todkranker Mann wird die Geburt ihres Sohnes in drei Wochen nicht erleben ...
