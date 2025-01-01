Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 5: Rache
44 Min.Ab 12
An Alex' und Floras Schule kommt es zu einer Schießerei, der Schütze Tim Urban und die Opfer werden in die Luisenklinik eingeliefert. Stefanie behandelt den schwer verletzten Tim, was die Ehefrau eines Lehrers in Rage bringt. Auch Alex wird mit leichten Verletzungen behandelt, von Flora fehlt jedoch jede Spur ...
