Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 4: Comeback
44 Min.Ab 12
Es ist Stefanies erster Tag als Assistenzärztin in der Luisenklinik. Nachdem sie ausgerechnet heute verschlafen hat, stürzt sie im Krankenhaus und zieht sich einen Bänderriss zu - doch Stefanie beißt die Zähne zusammen und behandelt ihren ersten Patienten. Arndt Witte möchte trotz akuter Blinddarmentzündung seines Sohnes den gemeinsamen Skandinavienurlaub nicht absagen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stefanie - Eine Frau startet durch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH