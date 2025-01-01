Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stefanie - Eine Frau startet durch

Unter Druck

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7
Unter Druck

Unter DruckJetzt kostenlos streamen

Stefanie - Eine Frau startet durch

Folge 7: Unter Druck

45 Min.Ab 12

Dr. Meier-Liszt hat einen schwierigen Fall zu behandeln: Seine Patientin Laura Hesse führt ein Doppelleben und täuscht eine Krebskrankheit vor, um von ihrem Geliebten Peter Korsch Zuwendung zu bekommen. Durch immense Einnahme von Aspirin wird eine harmlose Blinddarmoperation zu einem lebensbedrohlichen Eingriff ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stefanie - Eine Frau startet durch
SAT.1 GOLD
Stefanie - Eine Frau startet durch

Stefanie - Eine Frau startet durch

Alle 1 Staffeln und Folgen