Stefanie - Eine Frau startet durch

Ein überraschendes Geständnis

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19
Ein überraschendes Geständnis

Folge 19: Ein überraschendes Geständnis

43 Min.Ab 12

Stefanie schlägt zur Rettung der kleinen Jana eine riskante Dünndarmtransplantation vor. Während die Eltern als mögliche Spender getestet werden, stellt sich heraus, dass Michael nicht der leibliche Vater von Jana ist. Die Mutter beichtet tatsächlich einen Seitensprung mit einem gewissen Dieter Trautmann vor 13 Jahren. Der ist fassungslos, als er von Jana erfährt ...

