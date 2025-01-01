Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 14: Eine Frage des Glaubens
Der junge Felix braucht dringend eine Bluttransfusion, die ihm seine Mutter Sabine jedoch verweigert, da die Sekte, der sie angehört, das verbietet. Auch Sektenchef Hermann Elfrath mischt sich ständig in die Diskussion ein. Stefanie hingegen versucht, Sabine zu überzeugen, dass ihr Sohn nur mit einer Transfusion gerettet werden kann - Sabine stimmt endlich zu. Leider hat sie die Rechnung ohne ihren Sohn gemacht ...
