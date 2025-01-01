Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stefanie - Eine Frau startet durch

Drohgebärden

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 20
Drohgebärden

Stefanie - Eine Frau startet durch

Folge 20: Drohgebärden

44 Min. Ab 12

Die Darmkrebspatientin Sybille Schöps muss sofort operiert werden. Die allein erziehende Mutter sträubt sich jedoch vehement dagegen, da ihre Mutter genau diese OP vor einigen Jahren nicht überlebte. Stefanie redet mit Engelszungen auf die junge Frau ein - ohne Erfolg. Als in der Luisenklinik eine Bombendrohung eingeht, eskaliert die Situation ...

