Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 1: Black Box
46 Min.Ab 12
Als der angetrunkene Speditionsfirmenchef Manni Neumann mit seinem Kleintransporter einen Radfahrer überfährt, zerrt er seinen Beifahrer, den schwer verletzten und bewusstlosen Luke, auf den Fahrersitz, damit es so aussieht, als sei er gefahren. Dabei kommt es ihm zugute, dass Luke ein Schädelhirntrauma erlitten hat und sich an nichts mehr erinnern kann...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH