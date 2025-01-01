Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 15: Nichts als die Wahrheit
45 Min.Ab 12
Die dreijährige Marie ist aus dem dritten Stock gestürzt - versehentlich, behauptet ihre Großmutter Bärbel Ludwig. Doch Stefanie zweifelt an der Aussage der Frau und versucht herauszufinden, was wirklich passiert ist. Sie vermutet, dass Frau Ludwig an Parkinson erkrankt ist ... Das schwangere Kindermädchen Alina erleidet einen Schwächeanfall. Ihr Arbeitgeber, Familie Beckmann, reagiert überaus besorgt - sehr zu Stefanies Verwunderung.
Stefanie - Eine Frau startet durch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH