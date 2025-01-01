Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 2
Folge 2: Das Leben der Kinder

45 Min. Ab 12

Dank der Ben-Falcken-Stiftung kann das verletzte Bein eines kleinen Jungen aus dem Kongo im Luisenkrankenhaus operiert werden. Während seines Krankenhausaufenthaltes taucht Ben auf, um das Kind persönlich zu betreuen. In dieser Zeit wird Paula Busch bewusst, wie sehr sie diesen Mann liebt und wie gern sie mit ihm zusammen sein möchte ...

