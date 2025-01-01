Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stefanie - Eine Frau startet durch

Grenzen des Lebens

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 21
Grenzen des Lebens

Grenzen des LebensJetzt kostenlos streamen

Stefanie - Eine Frau startet durch

Folge 21: Grenzen des Lebens

46 Min.Ab 12

Stefanie nimmt an einer Studie teil, bei der zwei Krebspatienten ein viel versprechendes Medikament testen sollen. Paula, allein erziehende Mutter von zwei kleinen Kindern, und Herr Menning, ein frühpensionierter Witwer, sind die Auserwählten. Weder Stefanie noch die Patienten wissen, wer das neue Medikament und wer das herkömmliche bekommt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stefanie - Eine Frau startet durch
SAT.1 GOLD
Stefanie - Eine Frau startet durch

Stefanie - Eine Frau startet durch

Alle 1 Staffeln und Folgen