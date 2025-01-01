Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 23
Folge 23: Gift und Galle

45 Min.Ab 12

Professor Friedländer bricht zusammen: Gallensteine. Stefanie übernimmt die OP - zum Ärger von Dr. Kern, der den Chef gern selbst operiert hätte. Als sich Friedländers Werte verschlechtern, müssen Stefanie und Dr. Schindler, die ihr assistiert, die Operation abbrechen. Daraufhin unterstellt Kern den beiden Ärztinnen, Fehler begangen zu haben, und fordert eine genaue Analyse ...

SAT.1 GOLD
