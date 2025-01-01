Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stefanie - Eine Frau startet durch

Mut zum Risiko

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 25
Folge 25: Mut zum Risiko

46 Min.Ab 12

Dr. Bauer behandelt den zehnjährigen Christian "Michael" Ballack, der heimlich Fußball gespielt und dabei einen Kreuzbandriss erlitten hat. Es stellt sich heraus, dass Christian unter einer Narkoseunverträglichkeit leidet. Ohne seinen Sohn darüber aufzuklären, will der Vater die Operation verweigern - lieber soll der Junge ein steifes Bein behalten, als das Risiko einzugehen, nicht mehr aus einer Narkose aufzuwachen ...

SAT.1 GOLD
