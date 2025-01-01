Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 25: Mut zum Risiko
46 Min.Ab 12
Dr. Bauer behandelt den zehnjährigen Christian "Michael" Ballack, der heimlich Fußball gespielt und dabei einen Kreuzbandriss erlitten hat. Es stellt sich heraus, dass Christian unter einer Narkoseunverträglichkeit leidet. Ohne seinen Sohn darüber aufzuklären, will der Vater die Operation verweigern - lieber soll der Junge ein steifes Bein behalten, als das Risiko einzugehen, nicht mehr aus einer Narkose aufzuwachen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stefanie - Eine Frau startet durch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH