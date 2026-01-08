STÖCKL
Folge vom 08.01.2026: STÖCKL vom 08.01.2026
Neuanfänge, Mut und Authentizität prägen die Gäste bei Barbara Stöckl: ORF-Expertin Nicole Schmidhofer, Schlagerstar Melissa Naschenweng, Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll sowie Ordensfrau und Autorin Melanie Wolfers sprachen über Wandel, persönliche Wege und neue Perspektiven. Seit dieser Saison arbeitet die frühere Skirennläuferin Nicole Schmidhofer als ORF-Kamerafahrerin und Ko-Kommentatorin, demnächst bei Abfahrt und Super-G in Altenmarkt-Zauchensee. Im Nighttalk spricht sie über ihren Weg nach dem Karriereende 2023 und ihre neue Rolle. Trotz Bühnenpause bleibt Musik zentral für Schlagerstar Melissa Naschenweng: Mit der Deluxe-Edition ihres Albums „Alpenbarbie“ und vier neuen Songs zeigt sich die Kärntnerin so persönlich und vielseitig wie nie. Erwin Pröll, langjähriger niederösterreichischer Landeshauptmann, spricht bei Barbara Stöckl über sein Buch "Verlässlich echt" und seine Sicht auf gesellschaftspolitische Entwicklungen in Zeiten von Inszenierung und Unbeständigkeit. Die Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers entschied sich vor über 20 Jahren für das Ordensleben. In der Sendung sprach sie über ihr neues Buch "Atlas der unbegangenen Wege" - darin schreibt sie über das Ausbrechen aus alten Mustern und den Mut zu neuen Lebenswegen. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner