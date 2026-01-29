STÖCKL
In dieser Ausgabe mit Ex-Skirennläuferin & FIS-Managerin Alexandra Meissnitzer, Unternehmer Thomas Schäfer-Elmayer, Musiker & ORF-Moderator des ESC-Vorentscheid Cesár Sampson und der Unternehmerin Tina Hötzendorfer. "Ein neuer Abschnitt – mit Leidenschaft und Vision!" Mit diesen Worten kündigte Alexandra Meissnitzer im September 2025 ihren Rücktritt als ORF-Expertin an. Seither leitet die Salzburgerin Sonderprojekte im FIS-Präsidialbüro. Warum sie nach 16 Jahren den ORF verließ und welche Zukunft sie für den alpinen Skisport sieht, erzählt sie hier. Als "Dancing Stars"-Juror gewann er die Herzen der Österreicher, als Tanzlehrer vermittelt er Taktgefühl. Zum 80. Geburtstag blickt Thomas Schäfer-Elmayer mit Barbara Stöckl auf seine Karriere zurück – von weltweiten Reisen bis zu Plänen für die Pension. Nach dem dritten Platz beim ESC 2018 moderiert Cesár Sampson nun den österreichischen Vorentscheid "Vienna Calling". Im Gespräch erzählt er von seinem Sohn und seinen internationalen Musikplänen. Nach einem Snowboard-Unfall ist Tina Hötzendorfer querschnittsgelähmt. In der Reha entdeckte sie das Malen – heute leitet sie ihr Unternehmen "Rollin’Art" mit 20 Mitarbeitenden. In der Sendung erzählt sie, was sie inspiriert und warum Mut auch Schwäche zulassen darf. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner