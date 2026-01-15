STÖCKL
Wie sind die Menschen hinter der Persönlichkeit? Alles, was die Gäste bewegt, kann zur Sprache kommen - ihre Geschichte, ihre Zukunftsbilder. Spannung und Unterhaltung garantiert auch die Konstellation der Gäste untereinander, denn der Spannungsbogen reicht von jenen, die großen Erfahrungsschatz haben, zu jenen, deren größtes Gut der unverbrauchte Blick auf kühne Zukunftsvisionen ist. Bei "STÖCKL" trifft Erfahrung auf Neues, finden große Themen unserer Zeit und die privaten Ereignisse der Gäste zu einem interessanten Ganzen zusammen. Zu Gast bei Barbara Stöckl sind die ehemalige Skirennläuferin & Mental-Coach Lizz Görgl, die Cellistin & Singer-Songwriterin Marie Spaemann, Kabarettist Wolfgang Feistritzer alias Petutschnig Hons und der ehemaliger österreichischer Nordischer Kombinierer Mario Stecher.