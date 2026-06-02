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StoryZoo: Im Zoo

ORF1Staffel 1Folge 73vom 02.06.2026
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Folge 73: StoryZoo: Im Zoo

11 Min.Folge vom 02.06.2026

Der Affe Toby, Bär Bax und das Papageienmädchen Pepper, die nur Englisch spricht, sind gute Freunde. Max liest den beiden aus seinem Buch über den Zoo vor. Seine Nichte Emily hat dort gerade ein Junges bekommen und die drei Freunde besuchen daraufhin den Zoo, um dem Baby-Eisbären eine Wollmütze als Geschenk zu bringen. Sie sehen dort auch viele andere Tiere, wie Löwen, Zebras und Pinguine. Doch schließlich ist Pepper etwas verängstigt, denn sie verliert Toby aus den Augen. Bildquelle: ORF/Storyzoo

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