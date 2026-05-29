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StoryZoo: Sommer

ORF1Staffel 1Folge 70vom 29.05.2026
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Folge 70: StoryZoo: Sommer

11 Min.Folge vom 29.05.2026

Endlich zieht der Sommer ein! Pepper und Toby bauen eine Sandburg. Weil die Sonne heiß vom Himmel brennt, ermahnt Bax die zwei, sich gut einzucremen. Nur so holen sie sich keinen Sonnenbrand. Bax hätte es außerdem gerne, wenn ihm seine beiden Freunde eine große Portion Eis mitbringen, damit er sich abkühlen kann. Endlich zieht der Sommer ein! Pepper und Toby bauen eine Sandburg. Weil die Sonne heiß vom Himmel brennt, ermahnt Bax die zwei, sich gut einzucremen. Nur so holen sie sich keinen Sonnenbrand. Bax hätte es außerdem gerne, wenn ihm seine beiden Freunde eine große Portion Eis mitbringen, damit er sich abkühlen kann. Bildquelle: ORF/STORYZOO

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