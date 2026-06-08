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StoryZoo: Im Supermarkt

ORF1Staffel 1Folge 77vom 08.06.2026
StoryZoo: Im Supermarkt

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Folge 77: StoryZoo: Im Supermarkt

11 Min.Folge vom 08.06.2026

Toby und Pepper gehen zum ersten Mal in den Supermarkt, um für ihren Freund, Bär Bax, Lebensmittel zu kaufen. Sie dürfen auch für sich selbst etwas Gutes auswählen. Aber es ist gar nicht so einfach, für jeden einzelnen von ihnen etwas Geeignetes zu finden. Doch dann entdecken sie einen köstlichen Riegel, der ihnen allen schmeckt. Bildquelle: ORF/STORYZOO

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