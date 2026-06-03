Storyzoo
Folge 74: StoryZoo: Im Zug
11 Min.Folge vom 03.06.2026
Bär Bax hat seinen roten Lieblingsregenschirm am Bahnhof vergessen. Seine Freunde Toby und Pepper wollen ihm den Schirm wiederbringen. Bax gibt ihnen Fahrkarten und die beiden starten die Zugreise. Aber als der Schaffner ihre Fahrkarten kontrollieren will, muss Pepper entsetzt feststellen, dass sie ihr Ticket nicht mehr findet und vielleicht am Weg verloren hat. Bildquelle: ORF/Storyzoo
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