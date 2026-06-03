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StoryZoo: Im Zug

ORF1Staffel 1Folge 74vom 03.06.2026
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Folge 74: StoryZoo: Im Zug

11 Min.Folge vom 03.06.2026

Bär Bax hat seinen roten Lieblingsregenschirm am Bahnhof vergessen. Seine Freunde Toby und Pepper wollen ihm den Schirm wiederbringen. Bax gibt ihnen Fahrkarten und die beiden starten die Zugreise. Aber als der Schaffner ihre Fahrkarten kontrollieren will, muss Pepper entsetzt feststellen, dass sie ihr Ticket nicht mehr findet und vielleicht am Weg verloren hat. Bildquelle: ORF/Storyzoo

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