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StoryZoo: Fahrzeuge

ORF1Staffel 1Folge 68vom 27.05.2026
StoryZoo: Fahrzeuge

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Folge 68: StoryZoo: Fahrzeuge

11 Min.Folge vom 27.05.2026

Bax erzählt von Dingen, mit denen man fahren kann. Toby kann sich nicht entscheiden, ob er zuerst das Tretauto, das Fahrrad oder den Kranwagen ausprobieren soll. Vor lauter Freude vergisst er auf Pepper aufzupassen und fährt seinen Freund fast über den Haufen. Bildquelle: ORF/STORYZOO

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