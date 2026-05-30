StoryZoo: Doktor spielenJetzt kostenlos streamen
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Folge 71: StoryZoo: Doktor spielen
11 Min.Folge vom 30.05.2026
Pepper will Doktor spielen. Toby soll der Arzt sein. Mit einem Krankenwagen lässt Dr. Toby den Patienten Pepper zu sich bringen und versucht ihn zu behandeln. Auch Bax braucht ein Pflaster für seinen wehen Zeh. Zum Glück hat Dr. Toby seinen Arztkoffer mit dabei! Bildquelle: ORF/STORYZOO
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