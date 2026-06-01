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StoryZoo: Schlafen gehen

ORF1Staffel 1Folge 72vom 01.06.2026
StoryZoo: Schlafen gehen

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Folge 72: StoryZoo: Schlafen gehen

11 Min.Folge vom 01.06.2026

Es ist Schlafenszeit. Bevor Pepper die Augen schließt, möchte er von Toby aber noch eine Geschichte hören. In dem Märchen, das Toby erzählt, kommen Monster vor. Toby beginnt es bald selbst furchtbar zu gruseln, sodass er sich schließlich mit Pepper im Bett versteckt. Erst Bax kann die zwei wieder beruhigen. Er bittet sie, ihm eine Spieluhr von ihrem Abenteuer mitzubringen. Bildquelle: ORF/STORYZOO

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