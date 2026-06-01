StoryZoo: Schlafen gehenJetzt kostenlos streamen
Storyzoo
Folge 72: StoryZoo: Schlafen gehen
11 Min.Folge vom 01.06.2026
Es ist Schlafenszeit. Bevor Pepper die Augen schließt, möchte er von Toby aber noch eine Geschichte hören. In dem Märchen, das Toby erzählt, kommen Monster vor. Toby beginnt es bald selbst furchtbar zu gruseln, sodass er sich schließlich mit Pepper im Bett versteckt. Erst Bax kann die zwei wieder beruhigen. Er bittet sie, ihm eine Spieluhr von ihrem Abenteuer mitzubringen. Bildquelle: ORF/STORYZOO
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